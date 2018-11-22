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Техноблог

Porsche разработал для Китая машину, на которой ездить нельзя

В ней есть все — и эффектный дизайн, и серебристый корпус, и подвеска, гасящая вибрации... но Alpha 2018 года — не спортивное купе, а стиральная машина. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, стиралку знаменитый производитель спорткаров разработал для японской корпорации Panasonic. Машинка стоимостью $2900 доступна только в Китае.

Panasonic выяснила, что КНР стала ее крупнейшим рынком за пределами Японии. В первую очередь там востребована дорогая бытовая техника с немецким дизайном и возможностью подключения к смартфону.

В итоге премиальная стиральная машины Alpha получила корпус из нержавеющей стали, цифровой дисплей, стилизованный под приборную панель автомобиля, и возможность подключения к Wi-Fi. Это позволяет владельцам удаленно выбирать режимы стирки через смартфон и получать текстовые сообщения по окончании цикла.
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