Новый Porsche 911 представили официально

В автосалоне в Лос-Анджелесе Porsche представил восьмое поколение спорткара Porsche 911 (в модификациях 911 Carrera S и 911 Carrera 4S). Об этом сообщило издание «Автопарк».
Автомобиль, по утверждению разработчиков, получился «вневременным и современным». Спорткар оснастили турбированным шестицилиндровым двигателем мощностью 450 лошадиных сил.
Расход топлива у Carrera S — 8,9 литра на
Обе модификации разгоняются от 0 до
Максимальная скорость автомобилей — 308 (Carrera S) и
Особенность нового поколения Porsche 911 — 10,9-дюймовый сенсорный монитор, интеллектуальные элементы управления и шасси, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса.
Водитель авто сможет воспользоваться системами помощи, в числе которых режим Porsche Wet, делающий движение по мокрой дороге более безопасным, и Night Vision Assist с тепловизионной камерой.
Цена новинки у российских дилеров начинается от 7,7 миллиона сомов для 911 Carrera S и от 8,2 миллиона сомов для 911 Carrera 4S.