Новый Porsche 911 представили официально

В автосалоне в Лос-Анджелесе Porsche представил восьмое поколение спорткара Porsche 911 (в модификациях 911 Carrera S и 911 Carrera 4S). Об этом сообщило издание «Автопарк».

Автомобиль, по утверждению разработчиков, получился «вневременным и современным». Спорткар оснастили турбированным шестицилиндровым двигателем мощностью 450 лошадиных сил.

Фото пресс-службы Porsche

Расход топлива у Carrera S — 8,9 литра на 100 километров , у полноприводной версии Carrera 4S — 9 литров . Porsche 911 получил новую восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Обе модификации разгоняются от 0 до 100 километров в час менее, чем за четыре секунды. Дополнительный пакет Sport Chrono позволяет уменьшить время разгона еще на 0,2 секунды.

Фото пресс-службы Porsche

Максимальная скорость автомобилей — 308 (Carrera S) и 306 километров в час (Carrera 4S).

Особенность нового поколения Porsche 911 — 10,9-дюймовый сенсорный монитор, интеллектуальные элементы управления и шасси, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса.

Фото пресс-службы Porsche

Водитель авто сможет воспользоваться системами помощи, в числе которых режим Porsche Wet, делающий движение по мокрой дороге более безопасным, и Night Vision Assist с тепловизионной камерой.

Производитель также презентовал цифровые приложения Road Trip (планирование и навигация поездок, рекомендации отелей и ресторанов, достопримечательностей и точек обзора), «360+» (доступный круглосуточно цифровой помощник) и Impact (калькулятор выбросов).

Цена новинки у российских дилеров начинается от 7,7 миллиона сомов для 911 Carrera S и от 8,2 миллиона сомов для 911 Carrera 4S.