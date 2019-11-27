Доступный флагман для экономных Honor View 30 представили официально

Новый Honor View 30, который получил нестандартный дизайн для смартфонов компании, представили официально. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Основную камеру разместили в выступающем модуле в верхнем левом углу — три объектива расположены вертикально. Двойную фронтальную камеру встроили прямо в экран в небольшое отверстие.
Экран у телефона стандартный —
На камерах не стали экономить. В Honor View 30 стоит универсальный набор из трех модулей:
- основная — 40 мегапикселей, сенсор Sony IMX686, оптическая стабилизация;
- телефото — 8 мегапикселей, трехкратный зум;
- широкоугольная — 12 мегапикселей, 109 градусов.
У аппарата есть двойная фронтальная камера — 32 мегапикселя основная и дополнительная 8-мегапиксельная с более широким углом.
Для Honor V30 взяли самый мощный процессор Kirin 990 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти в базовой модификации. В него установили аккумулятор на 4 200 мАч — для такой диагонали это оптимальный объем. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.
Отдельно представили улучшенную версию Honor View 30 Pro — с 8 гигабайтами оперативной памяти, беспроводной зарядкой и отдельной камерой для записи видео.
Honor View 30 в Китае стоит 3 тысячи 299 юаней, или около 30 тысяч сомов. Старший View 30 Pro — 3 тысячи 899 юаней, или около 35 тысяч сомов.
К сожалению, устройство выпустили только для китайского рынка. Это своего рода демонстрация новых решений компании.