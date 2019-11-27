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Доступный флагман для экономных Honor View 30 представили официально

Фото Honor. Смартфон Honor View 30

Новый Honor View 30, который получил нестандартный дизайн для смартфонов компании, представили официально. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Основную камеру разместили в выступающем модуле в верхнем левом углу — три объектива расположены вертикально. Двойную фронтальную камеру встроили прямо в экран в небольшое отверстие.

Экран у телефона стандартный — 6,57 дюйма с разрешением Full HD+, это IPS-матрица. Сканер отпечатков пальцев на правой стороне корпуса. Honor не стала устанавливать AMOLED и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, чтобы снизить цену смартфона.

@hi-tech
Фото @hi-tech. Смартфон Honor View 30

На камерах не стали экономить. В Honor View 30 стоит универсальный набор из трех модулей:

  • основная — 40 мегапикселей, сенсор Sony IMX686, оптическая стабилизация;
  • телефото — 8 мегапикселей, трехкратный зум;
  • широкоугольная — 12 мегапикселей, 109 градусов.

У аппарата есть двойная фронтальная камера — 32 мегапикселя основная и дополнительная 8-мегапиксельная с более широким углом.

@hi-tech
Фото @hi-tech. Смартфон Honor View 30

Для Honor V30 взяли самый мощный процессор Kirin 990 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти в базовой модификации. В него установили аккумулятор на 4 200 мАч — для такой диагонали это оптимальный объем. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Отдельно представили улучшенную версию Honor View 30 Pro — с 8 гигабайтами оперативной памяти, беспроводной зарядкой и отдельной камерой для записи видео.

Honor View 30 в Китае стоит 3 тысячи 299 юаней, или около 30 тысяч сомов. Старший View 30 Pro — 3 тысячи 899 юаней, или около 35 тысяч сомов.

К сожалению, устройство выпустили только для китайского рынка. Это своего рода демонстрация новых решений компании.
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