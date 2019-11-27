Доступный флагман для экономных Honor View 30 представили официально

Новый Honor View 30, который получил нестандартный дизайн для смартфонов компании, представили официально. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Основную камеру разместили в выступающем модуле в верхнем левом углу — три объектива расположены вертикально. Двойную фронтальную камеру встроили прямо в экран в небольшое отверстие.

Экран у телефона стандартный — 6,57 дюйма с разрешением Full HD+, это IPS-матрица. Сканер отпечатков пальцев на правой стороне корпуса. Honor не стала устанавливать AMOLED и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, чтобы снизить цену смартфона.

Фото @hi-tech. Смартфон Honor View 30

На камерах не стали экономить. В Honor View 30 стоит универсальный набор из трех модулей:

основная — 40 мегапикселей, сенсор Sony IMX686, оптическая стабилизация;

телефото — 8 мегапикселей, трехкратный зум;

широкоугольная — 12 мегапикселей, 109 градусов.

У аппарата есть двойная фронтальная камера — 32 мегапикселя основная и дополнительная 8-мегапиксельная с более широким углом.

Фото @hi-tech. Смартфон Honor View 30

Для Honor V30 взяли самый мощный процессор Kirin 990 с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти в базовой модификации. В него установили аккумулятор на 4 200 мАч — для такой диагонали это оптимальный объем. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт.

Отдельно представили улучшенную версию Honor View 30 Pro — с 8 гигабайтами оперативной памяти, беспроводной зарядкой и отдельной камерой для записи видео.

Honor View 30 в Китае стоит 3 тысячи 299 юаней, или около 30 тысяч сомов. Старший View 30 Pro — 3 тысячи 899 юаней, или около 35 тысяч сомов.

К сожалению, устройство выпустили только для китайского рынка. Это своего рода демонстрация новых решений компании.