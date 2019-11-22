Как комплаенс помогает бороться с коррупцией и серыми схемами

Комплаенс — понятие новое для Кыргызстана. Но в мировой деловой среде оно появилось достаточно давно и успешно применяется на практике. Ведь по сути именно он формирует ответственное поведение фирмы и ее сотрудников на рынке. Задача мероприятий комплаенса — защита интересов компании, инвесторов, клиентов, сотрудников.

31 октября 2019 года компания «Beeline Кыргызстан» объявила об официальном завершении миссии независимого монитора, которая длилась три года.

Это означает, что Beeline Кыргызстан — единственная в КР компания,успешно прошедшая длительный и сложный процесс проверки независимым монитором.

О том, что такое комплаенс и как он работает в Кыргызстане в рамках совместного проекта 24.kg и Beeline Кыргызстан рассказал руководитель службы этики и комплаенс Сергей Корнилов.

1 Почему появились новые стандарты Любая коммерческая деятельность — это зарабатывание денег. Но в погоне за прибылью предприниматели порой обходят законы, не соблюдают общественных правил. Но такое поведение все чаще вызывает отрицательный эффект. Вместо высоких заработков предприниматели получают крупные штрафы, запрет на ведение деятельности, негативный общественный резонанс, уголовное преследование. Результат — потеря репутации, снижение выручки и даже банкротство.

2 Что значит комплаенс. Есть аналог слова на русском? Compliance в переводе с английского означает «соблюдение», «согласие», «покладистость». Его сложно перевести на русский одним словом. Применительно к бизнесу термин «комплаенс» — это способность действовать в соответствии с порядком, набором правил или запросов. Комплаенс — это направление профессиональной деятельности, заданием которой является обеспечение соблюдений внутренних или внешних правил, принципов, политик и процедур. Можно сказать, что это система контроля и управления рисками, возникающими из-за несоблюдения законодательства, предписаний регуляторов, контролирующих организаций, правил саморегулируемых организаций и других форм объединения предприятий, а также внутренних документов.

3 Зачем он нужен компании Наличие комплаенс — это одна из основ чистоты бизнеса, ступень в ее достижении. Свидетельство законопослушности фирмы, прозрачности ее бухгалтерии и отчетности, а также доказательство ответственности менеджмента. Если фирма имеет и, главное, выполняет свою комплаенс-программу, то отношения в ней основаны на принципах равноправия и справедливости. Кроме того, следование подобным стандартам говорит о высоком уровне корпоративной культуры и профессионализме.

1 Независимый монитор. Что значит его завершение для компании Beeline и для страны? Независимый монитор — это аудитор, консультант, советчик, контролер и наставник. Именно он помогал развернуть и внедрить полномасштабную комплаенс-программу. Он работал с группой компаний VEON, но отчеты предоставлял властям США, по требованию которых он был назначен. Завершение миссии независимого монитора означает, что «Скай Мобайл» в отдельности и вся группа Veon разработали и внедрили высококлассную комплаенс-программу.

1 Распространена ли практика комплаенса в компаниях Кыргызстана? Или Beeline — единственный, кто практикует подобный подход к работе? В банковских структурах точно существует банковский комплаенс. Таково требование законодательства. Есть несколько видов и направлений комплаенса — санкционный, антимонопольный, экологический. В нашем случае упор на антикоррупционный. Можно утверждать, что в таком масштабе в Кыргызстане комплаенс-программа есть только у Beeline.

1 А что дает подобный подход — отсутствие коррупции, серых схем? Как вообще это можно отследить? — По большому счету комплаенс-программа нацелена на то, чтобы не допустить проявления коррупции как внешней, так и внутренней и уменьшить отрицательные эффекты от нее. Но для проверки «как это работает» проводятся аудиты и комплексные оценки рисков, существует система контролей.

1 Как наказывается несоблюдение комплаенс в компании Beeline? — Все зависит от обстоятельств, степени вины и последствий нарушения. Наказание может включать, например, проведение разъяснительной беседы или тренинга, а за более серьезные проступки — выговор или увольнение.