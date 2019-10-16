НАСА показало прототипы скафандров для высадки на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, показало прототипы скафандров, специально разработанных для будущей миссии на Луну. Об этом сообщила «Российская газета».

Скафандры нового поколения специально создали для космической программы «Артемида», одной из целей которой является высадка первой в истории женщины на спутник Земли в 2024 году.

Глава НАСА Джим Брайднестайн отметил, что создание новых скафандров предполагает, что они должны подходить для всех, вне зависимости от пола, размеров и форм человеческого тела.

The 1st woman and next man will go to the Moon in 2024



Today, we previewed the next-generation #Artemis spacesuits that our astronauts will wear – 1 for launch and re-entry, and 1 for exploring the lunar South Pole. Watch a recap: https://t.co/e4cxB3rK6e pic.twitter.com/PtYSLqHq62 — NASA (@NASA) October 16, 2019

Другая задача, помимо обеспечения комфорта для космонавтов, заключается в гарантированной мобильности и удобстве их использования на лунной поверхности.

Управление представило также обновленный скафандр оранжевого цвета, который используют в этой же миссии, но внутри корабля. Его главная особенность — в нормальных условиях он не находится под давлением, но в случае, например, при разгерметизации, он способен создать избыточное давление и повысить выживаемость экипажа.