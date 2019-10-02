В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Разработчики WhatsApp тестируют новую возможность, которая появится в одном из ближайших обновлений мессенджера. Речь об исчезающих, самоуничтожающихся сообщениях, сообщил портал WABetaInfo.

По его данным, функция, в случае ее включения, предусматривает уничтожение сообщения в чатах по таймеру, который можно установить на пять минут или на один час.

После удаления в чате не будет уведомления об этом — как будто бы сообщения просто не было.

В бета-версии WhatsApp исчезающие сообщения были доступны лишь в групповых чатах, однако не исключено, что опция появится и в приватных беседах.