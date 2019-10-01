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Техноблог

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Владельцы старых смартфонов не смогут больше пользоваться мессенджером WhatsApp с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Разработчики WhatsApp заявили, что мессенджер перестанет работать на смартфонах с Android 2.3.7 и iOS 8, а на гаджетах с Windows Phone с 1 января.

Несмотря на то что производители смартфонов давно не поддерживают данные системы, они до сих пор работают в WhatsApp. Таким образом, создатели мессенджера сохраняют большую аудиторию пользователей.

Android 2.3 вышел девять лет назад, так что поддерживать такую старую систему нет смысла.
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