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Техноблог

Wi-Fi станет в разы быстрее. Представлен новый стандарт беспроводной сети

Фото CNet. Логотип нового стандарта Wi-Fi

Wi-Fi Alliance официально объявил о запуске стандарта сети нового поколения IEEE 802.11ax, также известного как Wi-Fi 6. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Шестое поколение сетей Wi-Fi получило ряд новых технологий, направленных на улучшение работы беспроводного соединения. Альянс обещает увеличение скорости в диапазоне 3,5-9,6 гигабит в секунду.

В первую очередь улучшение можно будет заметить в общественных местах, где обычно большая нагрузка на сеть.

В роутерах с поддержкой Wi-Fi 6 вырастет пропускная способность и снизится время задержки передачи сигнала. Кроме того, новый стандарт получил технологию Target wake time, которая должна увеличить срок работы устройств интернета вещей.

Как уточнили в Wi-Fi Alliance, первым смартфоном с официальной поддержкой Wi-Fi 6 стал Samsung Galaxy Note10. Также с беспроводным подключением нового поколения будут работать устройства iPhone 11 и iPhone 11 Pro, пишет The Verge.

Ранее компания Qualcomm представила чипы, в которых реализована поддержка Wi-Fi 6, предназначенные для установки в точки доступа и другие устройства для работы с интернетом. Также домашний роутер, совместимый с сетями нового поколения, готовит китайский гигант Xiaomi.
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