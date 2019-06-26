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Техноблог

Хакеры взламывают сети операторов связи и крадут тысячи телефонных разговоров

Исследователи в области информационной безопасности заявляют, что им удалось выявить признаки масштабной шпионской кампании, которая включает кражу записей о звонках, полученных в результате взлома сетей операторов сотовой связи. Об этом пишет издание TechCrunch.

По его данным, за последние семь лет хакеры осуществляли систематический взлом более 10 операторов сотовой связи по всему миру. Это позволило злоумышленникам завладеть огромным количеством записей о звонках, в том числе о времени совершения вызовов и местоположении абонентов.

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Масштабную шпионскую кампанию обнаружили исследователи из компании Cybereason, которая базируется в Бостоне. Специалисты говорят, что злоумышленники могут отследить физическое местоположение любого клиента, пользующегося услугами одного из взломанных операторов связи.

По мнению экспертов, хакеры похищали записи о звонках, которые представляют собой подробные журналы метаданных, генерирующихся операторами связи в процессе обслуживания клиентов. Несмотря на то что сведения не включают записи разговоров или переданных СМС, их анализ может дать подробное представление о повседневной жизни того или иного человека.

Представители Cybereason отмечают, что первые атаки хакеров зафиксированы примерно год назад.

Хакеры осуществляли взлом разных операторов связи, устанавливая постоянный доступ к сетям. Специалисты считают, что такие действия направлены на получение и отправку изменяющихся данных из базы операторов связи без установки дополнительного вредоносного программного обеспечения.

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Исследователи рассказали, что злоумышленники смогли проникнуть в сеть одного из операторов связи, используя уязвимость на веб-сервере. Они смогли закрепиться во внутренней сети оператора связи и начали хищение сведений о звонках пользователей. Кроме того, хакеры собирали информацию о конкретных целях.

Поскольку атаки на операторов сотовой связи продолжаются, представители Cybereason не стали пояснять, какие именно компании оказались под ударом. В сообщении говорится лишь о том, что некоторые из организаций являются крупными операторами связи.

Также отмечено, что интереса хакеров к операторам связи из Северной Америки не обнаружено.
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