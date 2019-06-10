Первый «бесконечный» бассейн создадут в Лондоне

В Лондоне на крыше небоскреба планируют построить бассейн с видом на город в 360 градусов. Для подъема установят специальный подводный лифт, сообщил портал Engadget.

Бассейн построят на крыше 55-этажного отеля, его будут наполнять 600 тысячами литров воды. Его назвали бесконечным за панорамный вид на город — стенки и пол полностью прозрачны.

В Лондоне часто идут дожди, на такой высоте может быть холодно. Поэтому в бассейне установят автоматическую систему подогрева, чтобы температура воды всегда была оптимальной.

Фото Engadget. Вид на бассейн изнутри

На изображениях бассейна можно заметить, что у него нет лестницы. Дело в том, что разработчики не хотели портить вид сооружения простой лестницей. Поэтому для «бесконечного» бассейна придумали систему перевозки на базе небольшой подлодки. Похоже, что это что-то вроде подводного лифта — человек помещается в небольшую капсулу и доставляется наверх или вниз, в помещение отеля.

Проект бассейна готов, строительство планируют начать в 2020 году.