Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы

В Кыргызстане неделю стоит жара. Значит, самое время для бассейнов и аквапарков. Благо в Бишкеке и окрестностях их достаточно. Можно даже запутаться.

Вспышка коронавируса вносит коррективы. При выборе места для отдыха старайтесь выбирать те бассейны, где можно соблюсти социальную дистанцию.

24.kg предлагает список мест, где можно поплавать и приятно провести время в выходные и будние дни.

Аквапарки

Последние пару лет все большую популярность у бишкекчан и гостей столицы завоевывают аквапарки. Это удобно, когда хочется подурачиться или предстоит поход в бассейн с детьми. Спрос рождает предложение.

1 ROYAL FISH AQUA ROYAL FISH AQUA

Расположен в селе Беш-Кунгей по адресу: улица Дачная, 1. Работает ежедневно с 11.00 до 24.00. В аквапарке есть несколько бассейнов и различные горки. Все подробности можно узнать здесь.

Работать начнет с 10 июня.

2 «Ала-Тоо» «Ала-Тоо»

Расположен в Бишкеке по адресу: улица Малдыбаева, 54. Работает ежедневно с 9.00 до 01.00 круглый год вне зависимости от погоды, потому что в нем есть как крытые бассейны и горки, так и те, что на открытом воздухе. Узнать подробности и правила посещения можно здесь.

3 SunCity SunCity

Находится по адресу: проспект Чуй, 2. Раньше здесь были открытые бассейны, но после реконструкции появился небольшой аквапарк. Здесь есть самый длинный мультисерф. Узнать подробности и цены можно здесь.

Открытые бассейны

Если наличие водных горок для вас совсем необязательно, то можно сходить поплавать в простой открытый бассейн. Благо таких в Бишкеке и его окрестностях много.

1 «Жаштык»

Расположен на территории Республиканского цента по спортивно-массовой и оздоровительной работе. Находится по адресу: улица Малдыбаева, 1. Бассейн работает во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 7.00 до 21.00. Уточнить информацию можно по телефону 0312545609.

2 Health Club

Центра отдыха расположен недалеко от Бишкека в селе Орто-Сай на улице Иманалиева, 147а. Работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Узнать все подробности можно здесь.

3 Отель Hyatt

Расположен в центре Бишкека на улице Абдрахманова, 191. Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Уточнить цены и условия можно здесь.

4 Отель Golden Dragon

Расположен по адресу: улица Элебаева, 60. Работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00. Подробности можно узнать здесь. Бассейн пока не работает, но администрация готовит его к запуску.

5 Villa V Club

Находится в селе Орто-Сай в жилом городке «Ордо». Работает с 10.00 до 24.00. Посмотреть цены и узнать условия работы бассейна можно здесь.

6 «Фламинго»

Находится по адресу: проспект Мира, 303. Работает с 10.30 до 23.00. Узнать всю информацию и стоимость услуг можно здесь. Планируется, что бассейн откроется после 5 июня.

Крытые бассейны

Если для вас воздух прогрелся недостаточно, чтобы нырять на открытом воздухе, вполне подойдут крытые бассейны.

1 Aquastars

Расположен по адресу: улица Кольбаева, 33. Это бассейн на территории Республиканского училища олимпийского резерва. Работает с 7.00 до 21.00. Подробную информацию о бассейне можно найти здесь.

2 Royalsport

Расположен в микрорайоне «Восток-5», 18/1. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье — с 11.00 до 21.00. Здесь есть крытый и открытый бассейны. Узнать всю интересующую информацию можно здесь.

3 KARVEN sport club

Расположен по адресу: улица Гоголя, 77. Бассейн работает с 7.00 до 23.00, а в субботу и воскресенье — с 8.00 до 22.00. Посещение бассейна возможно только по клубным картам, подробности смотрите здесь.

4 Maximum

Расположен по адресу: улица Турусбекова, 109/1. Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00. Посещение возможно только при наличии клубной карты. Все подробности о ценах и правилах посещения можно узнать здесь.

5 «Ноорус»

Бассейн в спорткомплексе Управления делами президента и правительства КР по адресу: 7-й микрорайон, 12/1. Бассейн работает ежедневно с 5.45 до 20.45. Уточнить цены и нужную информацию можно по телефонам 0312511534, 0312511263.

6 «Дельфин»

Находится по адресу: бульвар Молодой Гвардии, 2. Работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00, в субботу с 6.00 до 20.00, в воскресенье — с 14.00 до 22.00. Однако режим работы бассейна в выходные и праздники и цены лучше уточнить заранее, позвонив по телефону 0312654705.

7 «Дениз»

Расположен по адресу: улица Токтогула, 220, на территории школы № 68. Бассейн работает с понедельника по субботу — с 7.00 до 22.00. В воскресенье — с 12.00 до 20.00. Узнать стоимость посещения можно по телефону 0312881223.

8 «69»

Бассейн находится по адресу: улица Фатьянова, 10. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00. Воскресенье — выходной. Цены и условия купания можно узнать по телефонам 0553723030, 0703303112.

9 «Парус»

Расположен по адресу: улица Тыналиева, 1. Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00. В воскресенье — с 12.00 до 20.00. Цены и условия работы можно узнать по телефону 312490998 и здесь.

10 DEM

Расположен в жилмассиве «Кара-Жыгач» по адресу: улица Иссык-Кол, 1. Работает ежедневно с 9.00 до 24.00. Телефоны для справок: 0771986091, 0703996091. Кроме того, информацию о работе бассейна можно уточнить здесь.

11 FamilySport

Находится по адресу: улица Ахунбаева, 2/4. Бассейн работает с 7.00 до 22.00. Стоимость занятий можно уточнить по телефонам 0312519254, 0312519260.

12 «Тартуга»

Расположен по адресу: улица Малдыбаева, 249. В центре есть как крытый бассейн, так и летник. Работает с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00. Уточнить информацию можно по телефонам 0700873987, 0507551155 или здесь.

13 World Class Bishkek

Находится по адресу: улица Жукеева-Пудовкина, 87/2. Бассейн работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу и воскресенье — с 8.00 до 22.00. Посещение бассейна возможно только с клубной картой. Все подробности можно узнать здесь.

14 AVANGARD SPORT CLUB

Находится по адресу: улица Токомбаева, 23. Спортклуб работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00. В выходные и праздничные дни спортклуб открыт с 8.00 до 22.00. Но посещение бассейна возможно только с клубной картой. Все подробности можно узнать здесь.

15 AquaMax

Находится по адресу: улица Мадиева, 6/1. Бассейн работает с 9 утра до 12 ночи. Все подробности можно узнать по телефону: 0705050505.