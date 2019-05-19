Летающее такси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкий стартап Lilium, занимающийся созданием летающего такси, сообщил о первых тестах пятиместного летательного аппарата Lilium Jet, который работает на электродвигателе. Об этом сообщило The Verge.

В опубликованном компанией видео показан пробный вертикальный подъем Lilium Jet без пилота. Аэромобиль совершил взлет, ненадолго завис в воздухе и успешно приземлился. Создатели проекта назвали это большим прорывом, отметив, что их ждет еще много работы по улучшению машины.

Lilium рассчитывает запустить сервис в 2025 году, поэтому у стартапа достаточно времени для испытаний, которые включают полноценные вылеты джета. Электрический беспилотник сможет пролетать расстояния до 300 километров при максимальной скорости 300 километров в час.

В компании планируют, что на борту Lilium Jet всегда будет пилот. Сейчас Lilium в процессе сертификации пятиместного воздушного такси в Европейском агентстве по авиационной безопасности. Также сервис аэротакси намерен заключить соглашение с Федеральным управлением гражданской авиации США.