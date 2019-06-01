Первое летающее такси Skai на водородном топливе представили немецкие инженеры

В летающем такси Skai на водородном топливе есть место для пяти человек, максимально оно может поднять 450 килограммов груза. Об этом сообщил портал Engadget.

Одной заправки водородным топливом хватит примерно на четыре часа полета на расстояние до 650 километров , однако максимально возможную скорость аппарата пока не раскрыли. Дозаправка займет примерно 10 минут.

Дизайн летающего такси разрабатывали специалисты из компании BMW. Кабину проектировали так, чтобы у пассажиров был панорамный вид. Есть несколько систем безопасности для защиты от различных аварий — например, большой парашют для плавной посадки аппарата.

Директор проекта Skai Стив Ханви рассказал, что могут пройти десятилетия, прежде чем подобные летающие такси смогут перевозить людей в городах. На начальных этапах такие аппараты можно использовать для перевозки грузов или, например, скорой помощи.

Есть проблемы и с водородным топливом — это сложный и взрывоопасный источник энергии.