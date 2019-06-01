Первое летающее такси Skai на водородном топливе представили немецкие инженеры

В летающем такси Skai на водородном топливе есть место для пяти человек, максимально оно может поднять
Одной заправки водородным топливом хватит примерно на четыре часа полета на расстояние до
Директор проекта Skai Стив Ханви рассказал, что могут пройти десятилетия, прежде чем подобные летающие такси смогут перевозить людей в городах. На начальных этапах такие аппараты можно использовать для перевозки грузов или, например, скорой помощи.
Есть проблемы и с водородным топливом — это сложный и взрывоопасный источник энергии.