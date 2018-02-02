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Техноблог

Беспилотное летающее такси от Airbus совершило первый полет

Фото Airbus. Протитип летающего такси Airbus Vahana

Прототип Airbus Vahana прошел первое полномасштабное испытание, которое длилось чуть меньше минуты. В это время летательный аппарат управлялся полностью самостоятельно и поднялся на высоту 5 метров, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Планируется, что Vahana VTOL будет перевозить людей и товары в объезд пробок и совершать короткие перелеты между несколькими посадочными площадками в городской среде. Следующим этапом испытаний станет переход от парения к настоящим пилотируемым полетам из точки А в точку Б.

Airbus заявила, что хочет создать парк автономных мультироторных электрических беспилотников VTOL, которые смогут перелетать с крыши на крышу в городах с плотной застройкой. Проект запущен в начале 2016 года, с тех пор компания регулярно сообщает о достижениях.

Airbus заявила, что планирует разработать рыночную версию машины к 2020 году.

Согласно данным компании, размеры прототипа Alpha One (так называется беспилотник Airbus) составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метров в длину, 2,8 метра в высоту, а его вес — 745 кг.

«Наша цель — популяризировать индивидуальные полеты, используя новейшие технологии. Первый полет означает огромный шаг вперед для Vahana в частности и для формирования городской воздушной мобильной среды в целом», — заявил Зак Лоувер, исполнительный директор проекта.
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