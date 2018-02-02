Беспилотное летающее такси от Airbus совершило первый полет

Прототип Airbus Vahana прошел первое полномасштабное испытание, которое длилось чуть меньше минуты. В это время летательный аппарат управлялся полностью самостоятельно и поднялся на высоту
Планируется, что Vahana VTOL будет перевозить людей и товары в объезд пробок и совершать короткие перелеты между несколькими посадочными площадками в городской среде. Следующим этапом испытаний станет переход от парения к настоящим пилотируемым полетам из точки А в точку Б.
Airbus заявила, что хочет создать парк автономных мультироторных электрических беспилотников VTOL, которые смогут перелетать с крыши на крышу в городах с плотной застройкой. Проект запущен в начале 2016 года, с тех пор компания регулярно сообщает о достижениях.
Airbus заявила, что планирует разработать рыночную версию машины к 2020 году.
Согласно данным компании, размеры прототипа Alpha One (так называется беспилотник Airbus) составляют
«Наша цель — популяризировать индивидуальные полеты, используя новейшие технологии. Первый полет означает огромный шаг вперед для Vahana в частности и для формирования городской воздушной мобильной среды в целом», — заявил Зак Лоувер, исполнительный директор проекта.