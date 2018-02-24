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Техноблог

Airbus показала первый полет летающего такси

Авиастроительная компания Airbus показала первый полет летающего такси, сообщила lenta.ru.

Как пишет DailyMail, полет состоялся еще в конце января в Пендлтоне (штат Орегон, США). Во время первого полноценного летного испытания беспилотный аппарат взлетел на 16 футов (почти пять метров) и провел в небе 53 секунды. Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность дрона долетать до заданной точки.

Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограммов, однако в кабине место будет всего на одного пассажира. Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана, имеет восемь пропеллеров и шесть роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев.

Компания планирует вывести продукт на коммерческий рынок к 2020 году.
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