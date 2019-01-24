Компания Boeing испытала первое электрическое летающее такси

Aurora Flight Sciences, дочерняя компания Boeing, рассказала о первых испытаниях полностью автономного пассажирского летательного аппарата, который называют летающим такси. Тестирование взлета проводили на полигоне компании в Манассасе (штат Вирджиния), сообщил портал @hi-tech.

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Летательный аппарат относится к классу гибридных — взлетает вертикально, как вертолет, и летит горизонтально, как самолет. В следующих испытаниях Boeing протестирует переход из одной фазы в другую.

В будущем летающее такси от Boeing будет перевозить пассажиров без пилота в кабине. Таких проектов много, но только этот полностью электрический.

Современные аккумуляторы не позволяют сделать аппарат с большим запасом хода, поэтому сначала производители должны повысить энергетическую плотность батарей.