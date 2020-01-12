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Техноблог

Беспилотное аэротакси Ehang совершило первый полет в США

Фото Ehang/YouTube. Беспилотное аэротакси Ehang

Электрическое беспилотное аэротакси китайской компании Ehang выполнило первый полет в США. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Ehang — китайская организация, давно разрабатывающая летающее такси. Ее аппарат — двухместное автономное аэротакси Ehang 216 — совершил первый полет в США.

Компания смогла получить разрешение на полет от Федеральной авиационной администрации США, но пока беспилотный: на борту машины не было пассажиров. Тестовый полет проходил в Северной Каролине.

Ehang впервые представила первое аэротакси — автономный пассажирский дрон Ehang 184 — на выставке CES в 2016 году. О первых летных испытаниях аппарата стало известно в начале 2018-го.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140203/
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