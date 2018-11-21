«Умный» блокнот от Xiaomi автоматически оцифровывает все записи

Китайская компания Xiaomi расширяет ассортимент устройств — она разработала записную книжку, которая автоматически оцифровывает все записи. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В блокноте используется технология электромагнитного резонанса, которая позволяет с высокой точностью определять линии, нарисованные ручкой. Электроника обрабатывает сигнал и сохраняет в виде цифрового документа. Так можно сохранять конспекты, рисунки, чертежи и прочее.

Есть и функция распознавания рукописного текста — он автоматически переводится в word-документ. Блокнот работает с любой бумагой. Все записи можно сохранять через приложение для iOS, Android и Windows 10.

«Умный» блокнот появился на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin. Цена — 799 юаней, или чуть более 8 тысяч сомов.