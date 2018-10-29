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Спорт

«Эдельвейс» выиграл второй матч в женском чемпионате Кыргызстана по баскетболу

Фото Федерации баскетбола КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана среди женщин по баскетболу

«Эдельвейс» выиграл второй матч в чемпионате Кыргызстана среди женских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Во втором туре «Эдельвейс» со счетом 116:28 разгромил КГЮА. Самым результативным игроком матча стала Ксения Кулик («Эдельвейс»), набравшая 24 очка.

В другом поединке «Гиннес-29» победил «Токмок» — 76:58. Гульбарчын Каримова («Гиннес-29») и Айза Мамбеталиева («Токмок») набрали по 30 очков.

По итогам игрового дня «Эдельвейс» с двумя победами вышел в единоличные лидеры чемпионата. Третий тур намечен на 4 ноября.
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