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Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил в Дагестан

Фото © Ethan Miller/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru. Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов (справа)

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил все сказанное Конором Макгрегором и пригласил ирландца посетить Дагестан. Об этом сообщил портал sportbox.

Тренер пригласил Конора Макгрегора в качестве почетного гостя посетить чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который состоится 15 декабря в дагестанском городе Каспийске.

Все это прощаю, надо быть милосердным.

Абдулманап Нурмагомедов

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одолел Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде на турнире UFC 229. После боя произошла драка, в которой поучаствовали и сами спортсмены, и болельщики.

Хабиба Нурмагомедова едва не дисквалифицировали, но в итоге решили только оштрафовать. Спортсмен свой поступок объяснил тем, что и сам Магкрегор, и представители его команды постоянно оскорбляли россиянина.
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