В яблочко! В Кыргызстане впервые провели «Горный кубок» по практической стрельбе

В Чуйской области завершились соревнования «Горный кубок» по практической стрельбе из карабина (IPSC). Об этом 24.kg сообщили организаторы — сообщество любителей данного вида спорта.

Как отмечается, турниры по практической стрельбе у нас ранее проводились в закрытых тирах. Нынешний прошел в горах. За победу боролись 17 спортсменов. На прохождение огневого рубежа они затрачивали две-три минуты и делали 30-40 выстрелов. Первое место занял Евгений Витхен (Кант), второе — Сергей Зуев, третье — Владимир Назаров (оба из Бишкека).

«Нас поддержали партнеры, в том числе Национальный олимпийский комитет и Федерация пулевой стрельбы КР. Главным судьей был президент одного из стрелковых клубов Артем Тарасов, — отметили организаторы. — Все прошло на высшем уровне. Планируем сделать этот турнир ежегодным».