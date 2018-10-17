16:15
USD 69.34
EUR 80.35
RUB 1.06
Спорт

В яблочко! В Кыргызстане впервые провели «Горный кубок» по практической стрельбе

Фото Эркина Усубалиева. Эпизод состязаний «Горный кубок» по практической стрельбе

В Чуйской области завершились соревнования «Горный кубок» по практической стрельбе из карабина (IPSC). Об этом 24.kg сообщили организаторы — сообщество любителей данного вида спорта.

Как отмечается, турниры по практической стрельбе у нас ранее проводились в закрытых тирах. Нынешний прошел в горах. За победу боролись 17 спортсменов. На прохождение огневого рубежа они затрачивали две-три минуты и делали 30-40 выстрелов. Первое место занял Евгений Витхен (Кант), второе — Сергей Зуев, третье — Владимир Назаров (оба из Бишкека).

«Нас поддержали партнеры, в том числе Национальный олимпийский комитет и Федерация пулевой стрельбы КР. Главным судьей был президент одного из стрелковых клубов Артем Тарасов, — отметили организаторы. — Все прошло на высшем уровне. Планируем сделать этот турнир ежегодным».
Ссылка:
просмотров: 323
Версия для печати
Популярные новости
Феноменальное пенальти. Вратарь просто в&nbsp;шоке Феноменальное пенальти. Вратарь просто в шоке
Боксер Флойд Мэйуэзер ответил на&nbsp;вызов Хабиба Нурмагомедова Боксер Флойд Мэйуэзер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова
Качая железо. Как сварщик из&nbsp;Бишкека стал самым сильным человеком Азии Качая железо. Как сварщик из Бишкека стал самым сильным человеком Азии
Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC своим уходом Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC своим уходом
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Восстановление телефона всего за&nbsp;10&nbsp;сомов ОАО «Кыргызтелеком»: Восстановление телефона всего за 10 сомов
Давим инвесторов действующих, а&nbsp;распугиваем инвесторов потенциальных Давим инвесторов действующих, а распугиваем инвесторов потенциальных
Компания aitv network запускает новый сервис&nbsp;&mdash; ОТТ-телевидение Компания aitv network запускает новый сервис — ОТТ-телевидение
В&nbsp;Бишкеке обсудили проблемы безопасности образовательной среды В Бишкеке обсудили проблемы безопасности образовательной среды