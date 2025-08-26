Две бронзы завоевали кыргызстанцы на чемпионате Азии по пулевой стрельбе

В городе Шымкенте (Казахстан) проходит 16-й чемпионат Азии по пулевой стрельбе. В нем участвуют 756 спортсменов из 29 стран.

Как сообщает Федерация стрелкого спорта страны, сборная Кыргызстана достойно выступила на этих престижных соревнованиях, принимая участие в дисциплинах ПП-60 (пистолет), ВП-60 (винтовка) и МВ-60 (винтовка).

В состязаниях с пистолетом бронзовую медаль завоевали Анвар Ибраимов и Кайыргуль Кубанычбекова. В стрельбе из винтовки еще одну бронзу для Кыргызстана завоевали Абдураззак Муратов и Жибек Бекташова.

«Таким образом, наши спортсмены дважды поднялись на пьедестал почета, подтвердив высокий уровень стрелковой школы Кыргызстана на международной арене», — говорится в сообщении.