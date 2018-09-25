Каратисты из Кыргызстана выиграли четыре медали в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на юношеском турнире по шинкиокушинкай карате в Казахстане. Об этом 24.kg сообщил тренер Сергей Шевченко.

По его словам, в Талдыкоргане прошло открытое первенство города с участием 200 спортсменов из РК и КР. «Мы почти каждый год там выступаем. В этот раз возили пятерых спортсменов, и четыре из них вышли в финал», — отметил Сергей Шевченко.

Данил Бородулин в своей категории выиграл все бои досрочно, занял первое место и получил приз за лучшую технику. Чемпионский титул завоевал и Орозбек уулу Шамиль. А Нурмахамад Каниметов и Диана Алисултанова стали вторыми. «Турнир проходил в напряженной борьбе. Мы показали, на что способны, — сказал Сергей Шевченко. — Это был для нас этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Астане. Туда повезем примерно 10 спортсменов».