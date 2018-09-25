16:53
USD 69.11
EUR 81.33
RUB 1.04
Спорт

Каратисты из Кыргызстана выиграли четыре медали в Казахстане

Фото Сергея Шевченко. Кыргызстанцы-призеры турнира по карате

Кыргызстанцы выиграли четыре медали на юношеском турнире по шинкиокушинкай карате в Казахстане. Об этом 24.kg сообщил тренер Сергей Шевченко.

По его словам, в Талдыкоргане прошло открытое первенство города с участием 200 спортсменов из РК и КР. «Мы почти каждый год там выступаем. В этот раз возили пятерых спортсменов, и четыре из них вышли в финал», — отметил Сергей Шевченко.

Данил Бородулин в своей категории выиграл все бои досрочно, занял первое место и получил приз за лучшую технику. Чемпионский титул завоевал и Орозбек уулу Шамиль. А Нурмахамад Каниметов и Диана Алисултанова стали вторыми. «Турнир проходил в напряженной борьбе. Мы показали, на что способны, — сказал Сергей Шевченко. — Это был для нас этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Астане. Туда повезем примерно 10 спортсменов».
Ссылка:
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Роман Банько победил на турнире по карате в Алматы
На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Кыргызстанцы завоевали шесть медалей на турнире по карате в Алматы
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по будо-карате
Каратисты из Кыргызстана завоевали 14 медалей в Казахстане
Каратисты из Кыргызстана выиграли семь золотых медалей в Казахстане
Каратисты из Кыргызстана выиграли четыре медали на турнире в Казахстане
Популярные новости
Кыргызстанец Эрбол Бакиров&nbsp;&mdash; чемпион мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Эрбол Бакиров — чемпион мира по борьбе
Финпол Кыргызстана определил самых спортивных сотрудников Финпол Кыргызстана определил самых спортивных сотрудников
Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на&nbsp;чемпионате мира Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на чемпионате мира
Сына Алтынбека Сулайманова пригласили играть за&nbsp;нью-йоркский хоккейный клуб Сына Алтынбека Сулайманова пригласили играть за нью-йоркский хоккейный клуб
Бизнес
Определен победитель конкурса &laquo;Твой ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom! Определен победитель конкурса «Твой ХАЙП» от MegaCom!
КЭШБЭК возвратит ваши деньги при покупке смартфонов КЭШБЭК возвратит ваши деньги при покупке смартфонов
Beeline отпразднует свое 20-летие на&nbsp;юге Кыргызстана Beeline отпразднует свое 20-летие на юге Кыргызстана
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело тематическое мероприятие &laquo;Эне тилим&nbsp;&mdash; эне сүтүм&raquo; ОАО «МАМ» провело тематическое мероприятие «Эне тилим — эне сүтүм»