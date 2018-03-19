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Спорт

Кыргызстанец Роман Банько победил на турнире по карате в Алматы

Кыргызстанец Роман Банько победил на открытом республиканском турнире «Жауынгер» по шинкиокушинкай карате, завершившемся в Алматы (Казахстан). Об этом ИА «24.kg» сообщили в клубе «Алмаз».

клуба «Алмаз»
Фото клуба «Алмаз». Каратист Роман Банько - чемпион турнира в Алматы

По их словам, за победу в разделе «кумите» боролись бойцы из Казахстана, Таджикистана и КР. «Наш клуб представляли воспитанники Алмазбека уулу Нурфаиза, — отметили в «Алмазе». — Роман Банько стал лучшим в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 60 килограммов».

«Кроме него хорошие результаты показали четыре спортсмена. Камилла Душембиева, Канатбек уулу Чынгыз и Эрасыл Раев в своих категориях завоевали «бронзу», — отметили в клубе. — Денис Селихов занял четвертое место, выиграв два боя досрочно».

«Ребята не расслабляются: надо готовиться к ответственным стартам. В середине апреля чемпионат Бишкека, в мае — открытый чемпионат Европы, во втором полугодии — чемпионат мира», — добавили в клубе.
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