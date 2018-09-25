Легкоатлет из города Ош участвовал в марафонском забеге в Москве

Любитель бега из Оша Мамасалы Ташматов участвовал в «Абсолют Московском марафоне», прошедшем 23 сентября в российской столице. Об этом 24.kg сообщил сам легкоатлет.

Мамасалы Ташматов во второй раз в жизни участвовал в марафонском забеге на дистанции 42 километра 195 метров. В дождливую и прохладную погоду он финишировал с результатом 4 часа 17 минут 34 секунды, улучшив свой первый результат более чем на 40 минут.

«Мне не удалось выбежать из четырех часов, но все еще впереди. Необходимо ввести коррективы в тренировочный план на следующие марафоны», — отметил Мамасалы Ташматов.

Маршрут пролегал по центральным улицам, бульварам и набережным Москвы. «Абсолют Московский марафон» является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).

«На старт вышло несколько тысяч участников из более чем 90 стран. Масштаб организации и качество проведения марафона были на высшем уровне. Атмосфера единения, взаимоподдержки бегунов и эмоциальное состояние захватывали дух. Это невозможно передать словами», — отметил легкоатлет.

«Было очень приятно встретить любительницу бега из Бишкека в пристартовом кластере и получить поздравления от молодого человека, пробежавшего марафон, также из Бишкека, но живущего в настоящее время в Москве, приветствия от незнакомых людей», — поделился впечатлениями спортсмен.