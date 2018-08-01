Курманбек Байтереков: Бизнесменам в Кыргызстане стоит опекать спортсменов

«Нашим бизнесменам стоит взять под опеку талантливых спортсменов», — заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» руководитель компании «Ак-Суу» Курманбек Байтереков.

Он оценил триумф бойца ММА Тилека Жээнбекова на профессиональном турнире в Корее. «Это огромное достижение. Ему противостоял спортсмен очень высокого уровня, сильный и хорошо подготовленный. Тилек добился победы благодаря упорству и трудолюбию. Подобный успех в истории КР достигнут впервые», — отметил Курманбек Байтереков.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «24.kg», он признался, что поддерживал Тилека Жээнбекова и ранее, и в период подготовки к этому бою. «Считаю, мы обязаны помогать таким талантливым ребятам. Они высоко поднимают флаг КР на мировой арене. При этом спонсоров находят своими силами. Хочу призвать бизнесменов поддерживать их», — сказал Курманбек Байтереков.