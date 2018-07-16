Кыргызстанец выиграл «золото» на Кубке Азии по дзюдо

Кыргызстанец выиграл «золото» на Кубке Азии среди кадетов по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Состязания завершились накануне в Гонконге. Участвовали 133 спортсмена из 27 стран. КР представлял Шакир Шакиров, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. Он одолел монгола Мунх-Эрдене Гантулгу и новозеландца Рихари Ики и стал чемпионом.

Параллельно в городе Пакше (Венгрия) проходил Кубок Европы среди юниоров. На татами вышли 362 спортсмена из 29 стран, в том числе пять кыргызстанцев. Эрлан Шеров, также боровшийся в весе до 81 килограмма, победил в пяти схватках из шести и взял «бронзу».