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Спорт

Кыргызстанец выиграл «золото» на Кубке Азии по дзюдо

Фото из архива ГАМФКиС. Турнир по дзюдо

Кыргызстанец выиграл «золото» на Кубке Азии среди кадетов по дзюдо. Об этом сообщает сайт ippon.org.

Состязания завершились накануне в Гонконге. Участвовали 133 спортсмена из 27 стран. КР представлял Шакир Шакиров, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. Он одолел монгола Мунх-Эрдене Гантулгу и новозеландца Рихари Ики и стал чемпионом.

Параллельно в городе Пакше (Венгрия) проходил Кубок Европы среди юниоров. На татами вышли 362 спортсмена из 29 стран, в том числе пять кыргызстанцев. Эрлан Шеров, также боровшийся в весе до 81 килограмма, победил в пяти схватках из шести и взял «бронзу».
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