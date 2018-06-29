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Спорт

В городе Ош провели баскетбольный турнир в честь Дня борьбы с наркотиками

Фото из архива ИА «24.kg». Турнир по баскетболу 3х3

В городе Ош провели турнир по баскетболу 3×3, посвященный Всемирному дню борьбы с наркотиками. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

За победу в трех категориях боролись 24 команды. В категории старше 18 лет выступали как мужские, так и женские клубы. В финале коллектив Team Bishkek со счетом 20:18 победил Bishkek. Третье место заняли «Ошские атаманы».

Среди юношей до 16 лет чемпионом стал «Беркут», победивший в финале Sky Walk — 6:4. На третьей строчке Dark Horse. А среди юношей до 18 лет «золото» взял «Гиннес-29». В решающем поединке он одолел USB — 21:15. Команда «Феникс» — третья.

Для Оша это был первый официальный турнир по данной баскетбольной дисциплине. Как подобные соревнования проходят в Бишкеке, можно узнать здесь.
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