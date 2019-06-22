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Спорт

Кыргызстан занимает 20-е место в мировом рейтинге баскетбола

Фото Федерации баскетбола Кыргызстана. Члены юношеской сборной КР по баскетболу 3х3

Кыргызстан занимает 20-е место в мировом рейтинге баскетбола 3×3 (стритбола). Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

В рейтинге три возрастные группы: до 18, 23 лет и взрослые. Наивысшее место (20-е в мире и 7-е в Азии) КР занимает в категории до 18 лет среди юношей. Всего в ней 171 страна.

В индивидуальном рейтинге в этой же категории в сотне лучших игроков мира четыре кыргызстанца: Нурсултан Лугмазов (21-е место), Федор Бардашов (30-е), Нурбек Айданбек уулу (35-е) и Денис Геращенко (49-е).

Недавно юношеская сборная Кыргызстана выступила в Монголии на Кубке мира. В Бишкеке ближайший турнир по баскетболу 3×3 пройдет 22-23 июня.
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