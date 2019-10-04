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Спорт

Кыргызстанцы проиграли все матчи на Кубке мира по баскетболу

Кыргызстанцы проиграли все матчи на Кубке мира по баскетболу 3×3.

Турнир среди игроков до 23 лет продолжается в Китае. 4 октября сборная КР провела заключительные матчи в группе C. Вначале она со счетом 4:22 уступила команде Италии. В ее составе Омурбек Атабеков и Азим Чолонбаев набрали по два очка.

Затем кыргызстанцы не справились с катарцами (9:21). С пятью очками самым результативным игроком нашей команды стал Федор Бардашов.

Ранее в рамках состязаний сборная КР уступила командам Украины (9:21) и Бразилии (14:20). По итогам группового этапа наши баскетболисты заняли последнее место и выбыли из дальнейшей борьбы.
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