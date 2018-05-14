Быстрее, выше, круче. В Бишкеке определили сильнейших скалолазов

В Бишкеке 13 мая завершился открытый чемпионат города среди молодежи по спортивному скалолазанию. Об этом сообщила представитель Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания КР Марина Гальцова.

Турнир проходил в пяти возрастных группах. Участвовали около ста спортсменов из КР, Казахстана и Узбекистана. В дисциплине «боулдеринг» среди скалолазов 1999-2002 годов рождения лучшим стал Алексей Хан (Узбекистан), 2003-2004 — Иса Конушбаев, 2005-го и младше — Алекс Эрнандес (оба из Бишкека). Среди девушек в своих категориях победили Асал Исламова (Узбекистан), Арина Гордиенко (Бишкек) и Арина Козлова (Алматы).

В дисциплине «скорость» среди юношей первенствовали Антон Эрнандес, Иса Конушбаев, Алекс Эрнандес, Ильяс Ырсалиев (все из Бишкека) и Иван Пономарев (Алматы). Среди девушек отличились Арина Гордиенко, Василина Короткова, Таисия Бондаренко (все из Бишкека), Арина Козлова и Асал Исламова.

В дисциплине «трудность» среди юношей чемпионами стали Марк Рогалев и Жахонгир Хасанов (оба из Узбекистана), Иса Конушбаев и Радмир Печенеев (оба из Бишкека) и Иван Пономарев. Среди девушек высшую ступень пьедестала заняли Асал Исламова и Руслана Ибрагимова (обе из Узбекистана), Арина Гордиенко, Елена Бугаева (обе из Бишкека) и Арина Козлова.

«Молодые спортсмены показали хороший уровень подготовки, — отметила Марина Гальцова. — На июнь мы запланировали в Бишкеке состязания «Самый быстрый» и «Юный скалолаз». В августе — Азиатские игры в Индонезии».