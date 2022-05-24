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Спорт

Победители первенства Бишкека по скалолазанию поедут на чемпионат Азии в Алматы

Фото мэрии Бишкека. Первенство столицы по спортивному скалолазанию

В Бишкеке прошло молодежное первенство столицы по спортивному скалолазанию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Соревнования проходили в двух категориях:

  • трудность — индивидуальное лазание, где необходимо подняться до конца трассы за контрольное время 3-6 минут;
  • скорость — парная гонка, здесь необходимо поднять себя до конца трассы за минимальное время.

По итогам соревнований в разных возрастных категориях победителями стали Евгений Горшков, Дарина Шестаева, Алиса Зубкова, Михаил Белый, Руслан Батаджиев, Лейла Мусуралиева, Лейла Картлыкова, Артур Ташболотов, Алина Тян, Михаил Мананчиков, Данил Лыточкин, Алиса Те, Ангелина Козак.

Чемпионы поедут на молодежный чемпионат Азии, который пройдет 20-24 июля в Алматы.
Ссылка: https://24.kg/sport/234518/
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