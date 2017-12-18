В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по боулдерингу

В Бишкеке в центре Smile накануне завершился чемпионат Кыргызстана по спортивному скалолазанию (в дисциплине боулдеринг). Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

«Соревнования стали финальными для спортсменов в 2017-м. По итогам сезона будет сформирована сборная КР на 2018-й, также определится состав команды для участия в летних Азиатских играх», — отметили в федерации.

Среди юношей 2004 года рождения и младше лучшим стал Евгений Горшков. У девушек этого возраста победила Настасья Тарасова. Среди спортсменов 2002-2003 годов рождения первенствовал Антон Эрнандес, а среди спортсменов 2001 года рождения и старше — Роман Ковалев.