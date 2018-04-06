Лучница из Кыргызстана выиграла «серебро» в Казахстане

Кыргызстанка Асель Шарбекова выиграла «серебро» на Гран-при Южно-Казахстанской области по стрельбе из лука. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР по данному виду спорта Кылычбек Нурманбетов.

Турнир проходил с 30 марта по 5 апреля в городе Шымкенте. Участвовали 200 спортсменов из пяти стран, в том числе атлеты, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх. КР представляли восемь лучников.

Асель Шарбекова выступала среди женщин и, как и в 2017-м, заняла вторую ступень пьедестала.

«В мае планируем выступить на чемпионате мира, а в августе собираемся на Азиатские игры», — добавил Кылычбек Нурманбетов.