11:01
USD 68.53
EUR 84.05
RUB 1.19
Спорт

Лучница из Кыргызстана выиграла «серебро» в Казахстане

Кыргызстанка Асель Шарбекова выиграла «серебро» на Гран-при Южно-Казахстанской области по стрельбе из лука. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР по данному виду спорта Кылычбек Нурманбетов.

Турнир проходил с 30 марта по 5 апреля в городе Шымкенте. Участвовали 200 спортсменов из пяти стран, в том числе атлеты, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх. КР представляли восемь лучников.

Асель Шарбекова выступала среди женщин и, как и в 2017-м, заняла вторую ступень пьедестала.

«В мае планируем выступить на чемпионате мира, а в августе собираемся на Азиатские игры», — добавил Кылычбек Нурманбетов.
Ссылка:
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли медали на международном турнире по стрельбе из лука
Кыргызстанцы выиграли шесть золотых медалей на Играх СНГ
Популярные новости
Особенности национальной рыбалки: под Бишкеком провели турнир по&nbsp;ловле окуня Особенности национальной рыбалки: под Бишкеком провели турнир по ловле окуня
Сооронбай Жээнбеков вручил футболистам за&nbsp;выход на&nbsp;Кубок Азии миллион сомов Сооронбай Жээнбеков вручил футболистам за выход на Кубок Азии миллион сомов
Кыргызстанец за&nbsp;12&nbsp;секунд нокаутировал соперника на&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА Кыргызстанец за 12 секунд нокаутировал соперника на турнире M-1 Challenge по ММА
Кыргызстанка Айжан Съездбекова стала чемпионкой Азии по&nbsp;шахматам Кыргызстанка Айжан Съездбекова стала чемпионкой Азии по шахматам
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис
Оцените удобство платежных терминалов MegaCom Оцените удобство платежных терминалов MegaCom