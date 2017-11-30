12:19
+4
USD 69.74
EUR 82.80
RUB 1.20
Спорт

В Бишкеке прошли соревнования по регби

В Бишкеке 29 ноября прошел турнир по регби-7, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Кыргызстаном. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР по данному виду спорта Александр Золотухин.

За победу боролись три команды, сыгравшие по круговой системе. Первое место заняла Национальная гвардия, второе — сборная Бишкека, третье — КГАФКиС. «Лучшим схваточником турнира признан Фархат Расулов (Нацгвардия), а лучшим игроком — Николай Котляров (сборная Бишкека)», — отметил Александр Золотухин.

«Турнир посетили представители Генштаба, Нацгвардии, посольства Великобритании в КР. Мы довольны, как он прошел», — добавил наставник.
Ссылка:
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
Регби специального назначения
Популярные новости
Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на&nbsp;турнире M-1 Challenge Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на турнире M-1 Challenge
Кыргызстанец провел бой с&nbsp;Мохамедом Али Кыргызстанец провел бой с Мохамедом Али
Кыргызстанец выиграл бой за&nbsp;титул чемпиона мира по&nbsp;ММА Кыргызстанец выиграл бой за титул чемпиона мира по ММА
Красота и&nbsp;страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по&nbsp;бальным танцам Красота и страсть: как проходил чемпионат Кыргызстана по бальным танцам
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества