В Бишкеке прошли соревнования по регби

В Бишкеке 29 ноября прошел турнир по регби-7, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Кыргызстаном. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР по данному виду спорта Александр Золотухин.

За победу боролись три команды, сыгравшие по круговой системе. Первое место заняла Национальная гвардия, второе — сборная Бишкека, третье — КГАФКиС. «Лучшим схваточником турнира признан Фархат Расулов (Нацгвардия), а лучшим игроком — Николай Котляров (сборная Бишкека)», — отметил Александр Золотухин.

«Турнир посетили представители Генштаба, Нацгвардии, посольства Великобритании в КР. Мы довольны, как он прошел», — добавил наставник.