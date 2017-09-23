Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр

Сборная Кыргызстана сегодня вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в городе Ашхабаде (Туркменистан). Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Вечером в рамках Азиады разыграны последние комплекты наград по борьбе алыш (классический стиль). Финальные схватки провели три кыргызстанца. Всем им противостояли туркменские спортсмены.

В весовой категории до 60 килограммов Эрланбек Мурзабеков уступил Медету Халлыгурбанову и завоевал «серебро». В весе свыше 100 кг Асылбек Халматов не справился с Джепбаром Атамаммедовым и также стал серебряным призером. В весе до 80 кг Эсенбек Кудайбердиев поборол Гуванса Ягмурова и выиграл «золото».

Фото ashgabat2017. Медальный зачет Азиатских игр

По итогам восьмого дня Азиады на счету сборной КР 40 наград: шесть золотых, 13 серебряных и 21 бронзовая. В медальном зачете она поднялась на десятое место. Игры завершатся 27 сентября.