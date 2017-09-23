Пять кыргызстанцев пробились в финал турнира по борьбе алыш на Азиатских играх

Пять кыргызстанцев сегодня пробились в финал турнира по борьбе алыш (классический стиль) на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

По его данным, предварительные схватки провели 14 представителей КР. Один из них завоевал бронзовую медаль. Это Руслан Тавалдиев, выступавший в весовой категории до 80 килограммов. В 1/4 финала он поборол представителя Филиппин, а в полуфинале уступил туркменистанцу.

Эрланбек Мурзабеков (до 60 кг) и Асылбек Халматов (свыше 100 кг) выиграли по три схватки подряд, а Эсенбек Кудайбердиев (до 80 кг), Бактияр кызы Нурзат (до 70 кг) и Мамарасул кызы Алтынай (до 75 кг) - по две. Все они пробились в финал. Решающие поединки начнутся в 19.00 по бишкекскому времени.

Заключительную схватку вечером проведет и Алибай кызы Уулкан (до 65 кг). В ее категории участницы борются по круговой системе. Остальные кыргызстанцы выбыли из борьбы.

В настоящее время в активе сборной КР 35 наград: три золотые, 11 серебряных и 21 бронзовая. В медальном зачете страна на 14-м месте.