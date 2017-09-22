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Спорт

Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по борьбе алыш на Азиатских играх

Кыргызстанцы сегодня выиграли две медали на турнире по борьбе алыш (вольный стиль) на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в городе Ашхабаде. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

В борьбу вступили 13 представителей Кыргызстана. Среди мужчин Шаршеналы уулу Мадаминбек (до 70 килограммов) провел три схватки: в 1/8 финала победил таджикистанца, затем был сильнее своего земляка Казбек уулу Ирлана, а в полуфинале не справился с представителем Туркменистана. В итоге у него «бронза».

Среди женщин в весе 55 кг Анара Рыскулова на старте одолела индианку, затем уступила туркменистанке и стала бронзовым призером.

Без поражений идут Нурбек Кожобеков (до 90 кг) и Мээрим Момунова (до 60 кг). Оба одержали по две победы и вечером проведут схватки за «золото». В вечерней части программы заключительный поединок предстоит Аттокур кызы Кумушай (до 65 кг), в чьей весовой категории участницы борются по круговой системе. Остальные кыргызстанцы завершили выступление.

У сборной Кыргызстана 32 награды: две золотые, 10 серебряных и 20 бронзовых. Она сохраняет 15-е место в медальном зачете Азиады.
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