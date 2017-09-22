У Кыргызстана 30 медалей на Азиатских играх

У Кыргызстана уже 30 медалей на Азиатских играх в помещениях и по боевым искусствам, продолжающихся в Ашхабаде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

В рамках Азиады 21 сентября прошли состязания по двум видам борьбы: казах курешу и пахлавани. Трое из шести кыргызстанцев добрались до пьедестала почета.

Ближе всех к «золоту» был Тилек Куралов, выступавший на турнире по казах курешу в весовой категории свыше 90 килограммов. В четвертьфинале он победил индийца, затем одолел монгола, а в финале не справился с казахстанцем. В итоге у него «серебро».

В этом же виде Мирлан Эралиев (до 70 кг) выиграл «бронзу». Бронзовым призером стал и Айдарбек Айтиев (до 70 кг), выступавший на турнире по пахлавани.

По итогам пяти дней Азиады на счету сборной Кыргызстана две золотые, 10 серебряных и 18 бронзовых наград. В медальном зачете страна на 15-м месте. Игры закончатся 27 сентября.