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Спорт

Кыргызстанка заняла второе место на марафоне в Астане

Кыргызстанка заняла второе место на международном марафоне, прошедшем 17 сентября в городе Астане (Казахстан). Об этом сообщил сайт athlinks.com.

На старт вышли 2,4 тысячи атлетов. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах в трех видах программы (марафон, полумарафон, забег на 10 км), а также в эстафете.

На дистанции 10 км среди женщин выступали около 680 спортсменок. В категории 18-40 лет и в абсолютном зачете «золото» выиграла Жаксыкуль Мусырман из РК. Ее итоговое время – 53 минуты 21 секунда. У нашей Евгении Булгаковой (54 минуты 22 секунды) – «серебро». «Бронза» у еще одной казахстанки  – Беры Перрине (56 минут 52 секунды). 
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