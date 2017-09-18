Кыргызстанка заняла второе место на марафоне в Астане

Кыргызстанка заняла второе место на международном марафоне, прошедшем 17 сентября в городе Астане (Казахстан). Об этом сообщил сайт athlinks.com.

На старт вышли 2,4 тысячи атлетов. Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах в трех видах программы (марафон, полумарафон, забег на 10 км), а также в эстафете.

На дистанции 10 км среди женщин выступали около 680 спортсменок. В категории 18-40 лет и в абсолютном зачете «золото» выиграла Жаксыкуль Мусырман из РК. Ее итоговое время – 53 минуты 21 секунда. У нашей Евгении Булгаковой (54 минуты 22 секунды) – «серебро». «Бронза» у еще одной казахстанки – Беры Перрине (56 минут 52 секунды).