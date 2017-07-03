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Спорт

На Иссык-Куле прошли международные соревнования по боксу

В городе Караколе накануне завершились международные соревнования по боксу на призы заслуженного тренера КР Б.Сабатарова и его воспитанника,  МСМК КР, чемпиона мира среди молодежи А.Абдымомунова. Об этом ИА «24.kg» сообщила главный секретарь состязаний Айнура Сыдыкова.

По ее словам, за победу боролись около 180 спортсменов из КР, Казахстана и Монголии. Среди спортсменов 2005-2006 года рождения в своих весовых категориях сильнейшими стали Исхак Базарбаев, Арсен Асанов, Актан Сатыбалдиев, Даулет Саматов и Эмир Кадырбеков.

Среди юношей (2002-2003 года рождения) победили Рамиль Ибрагимов, Азиз Сабиров, Селим Лебуза и Исламбек Тургунов. Среди молодежи (1999-2000) отличились Кылымбек Аубакиров, Анарбек Жапаров, Адилет Орузбаев и Дмитрий Пучнин. Среди взрослых первенствовали Аманкул уулу Асылбек, Турат Осмонов и Кадырбек уулу Арген (все из КР).

Лучшим боксером турнира признан Кылымбек Аубакиров (КР). За волю к победе награжден Энхтор Тэгжаргал (Монголия).
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