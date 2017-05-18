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Спорт

Исламские игры: сборная Кыргызстана по волейболу поборется за «бронзу»

Женская сборная Кыргызстана по волейболу уступила в полуфинале Исламских игр солидарности, проходящих в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, поединки полуфинала состоялись 17 мая. С одинаковым счетом 3:0 сборная Азербайджана победила Таджикистан, а сборная Турции — Кыргызстан. Таким образом, как и на групповом этапе, кыргызстанки не смогли оказать турчанкам серьезного сопротивления.

Сегодня в поединке за «бронзу» сборная Кыргызстана сразится с командой Таджикистана. На групповом этапе они также встречались, и тогда кыргызстанки победили.
Ссылка: https://24.kg/sport/52025/
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