Исламские игры: сборная Кыргызстана по волейболу выиграла первый матч

Женская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла первый матч на Исламских играх солидарности, продолжающихся в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

По его данным, 16 мая в третьем туре группового этапа кыргызстанки встречались с таджикистанками. Первую партию наши выиграли в упорной борьбе — 25:23. Во второй — сильнее были соперницы — 25:20. Однако затем сборная КР выиграла еще две партии (25:16, 25:6) и довела дело до победы в матче — 3:1.

По итогам группового этапа отечественная дружина (одна победа, два поражения) заняла третье место, пропустив вперед команды Азербайджана и Турции. Уже сегодня пройдут полуфинальные поединки.