Исламские игры: сборная Кыргызстана по волейболу уступила второй матч

Женская сборная Кыргызстана по волейболу 15 мая уступила второй матч на Исламских играх солидарности, проходящих в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, во втором туре группового этапа кыргызстанки встречались с турчанками. Соперницы победили со счетом 3:0 (25:10, 25:11, 25:11).

Всего в состязаниях участвуют четыре команды. Сборная Азербайджана уже обеспечила себе первое место по итогам группового этапа, а сборная Турции — второе. Третье место в группе наши волейболистки позднее оспорят с таджикистанками, также уступившими на старте два матча.