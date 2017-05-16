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Спорт

Исламские игры: сборная Кыргызстана по волейболу уступила второй матч

Женская сборная Кыргызстана по волейболу 15 мая уступила второй матч на Исламских играх солидарности, проходящих в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, во втором туре группового этапа кыргызстанки встречались с турчанками. Соперницы победили со счетом 3:0 (25:10, 25:11, 25:11).

Всего в состязаниях участвуют четыре команды. Сборная Азербайджана уже обеспечила себе первое место по итогам группового этапа, а сборная Турции — второе. Третье место в группе наши волейболистки позднее оспорят с таджикистанками, также уступившими на старте два матча.
Ссылка: https://24.kg/sport/51778/
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