«Алай» выиграл очередной матч в чемпионате Кыргызстана по футболу

Ошский «Алай» выиграл очередной матч в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, накануне завершился шестой тур национального первенства. «Алай» в гостях победил кочкор-атинский «Нефтчи» — 2:1. У победителей два гола забил Алиа Силла, у проигравших отличился Исраил Турсунов.

Бишкекский «Дордой» с таким же счетом в гостях обыграл «Кара-Балту». За «Дордой» забили Зарифу Сулеймана и Егор Потапов, за «Кара-Балту» — Рустам Майрамбек уулу.

«Абдыш-Ата» (Кант) одолела «Алгу» (Бишкек) — 3:0. Авторы голов — Данила Сокирченко, Алерива Олувасен и Иван Филатов.

Фото ФЛК. Положение команд после шестого тура

По итогам тура «Алай» (16 очков) сохранил первое место в турнирной таблице. Следом идут «Абдыш-Ата» (15) и «Дордой» (11). Поединки седьмого тура намечены на 20 и 21 мая.