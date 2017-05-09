«Алай» добился крупной победы в пятом туре чемпионата Кыргызстана по футболу

Ошский «Алай» добился крупной победы в пятом туре Топ-лиги — чемпионата Кыргызстана по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, состоялось три матча национального первенства. В городе Кара-Балте одноименный клуб принимал «Алай». На 8-й минуте Алиа Силла вывел «Алай» вперед, на 37-й Максат Алимов удвоил преимущество гостей. На 41-й минуте в составе «Кара-Балты» отличился Роман Ковалев, но на 45-й Виктор Кельм вновь довел преимущество гостей до двух голов. Во втором тайме забивали только алайцы: Акрам Умаров, Умарбек Тохтасинов и Модибе Сидибе. Итог — 6:1.

В принципиальном поединке кантская «Абдыш-Ата» на своем поле со счетом 2:1 одолела столичный «Дордой». За «Абдыш-Ату» отличились Алерива Олувасен и Марат Аджиниязов (автогол), за «Дордой» — Алишер Азизов.

«Алга» (Бишкек) дома не смогла победить «Нефтчи» (Кочкор-Ата) — 0:0.

Фото ФЛК. Положение команд после пятого тура

По итогам пяти туров «Алай» (13 очков) лидирует в турнирной таблице. Следом идут «Абдыш-Ата» (12) и «Дордой» (8). Второй круг стартует уже 13 мая.