В Бишкеке подвели итоги первенства города по шахматам

В Бишкеке подвели итоги первенства города среди детей с ограниченными возможностями здоровья по шахматам. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии столицы.

По их словам, медали разыгрывались в двух категориях (А — дети с ослабленным зрением или незрячие, В — с ослабленным слухом или полной его потерей). Одна из целей турнира — выявление кандидатов в сборную Бишкека для участия в республиканских и международных состязаниях.

В категории, А среди мальчиков лучшим стал Курманбай уулу Замир, среди девочек — Кенжебек кызы Айжан. В категории В первенствовали Нуртилек Мамажусупов и Сабина Карыбекова.