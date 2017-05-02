«Нефтчи» выиграл первый матч в чемпионате Кыргызстана по футболу

Клуб «Нефтчи» (Кочкор-Ата) выиграл первый матч в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана-2017 по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, в заключительном поединке четвертого тура «Нефтчи» принимал «Кара-Балту» и взял верх со счетом 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Максуджон Хаитов. Для кочкор-атинской команды, трижды уступившей на старте чемпионата, это первый успех в сезоне. «Кара-Балта» же проиграла четвертый раз подряд.

Фото ФЛК. Положение команд после четвертого тура

В турнирной таблице лидирует «Алай» (10 очков). Следом идут «Абдыш-Ата» (9) и «Дордой» (8). Матчи пятого тура пройдут 6 и 7 мая.