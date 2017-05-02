12:31
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Спорт

«Нефтчи» выиграл первый матч в чемпионате Кыргызстана по футболу

Клуб «Нефтчи» (Кочкор-Ата) выиграл первый матч в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана-2017 по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, в заключительном поединке четвертого тура «Нефтчи» принимал «Кара-Балту» и взял верх со счетом 1:0. Единственный мяч на 64-й минуте забил Максуджон Хаитов. Для кочкор-атинской команды, трижды уступившей на старте чемпионата, это первый успех в сезоне. «Кара-Балта» же проиграла четвертый раз подряд.

ФЛК
Фото ФЛК. Положение команд после четвертого тура

В турнирной таблице лидирует «Алай» (10 очков). Следом идут «Абдыш-Ата» (9) и «Дордой» (8). Матчи пятого тура пройдут 6 и 7 мая.
Ссылка: https://24.kg/sport/50896/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел чемпионат по настольному теннису, посвященный Дню Победы
«Алай» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу
Апрель спортивный: медали и судейский беспредел
У кыргызстанцев 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою
«Дордой» и «Алга» сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана по футболу
«Гиннес-29» стал единоличным лидером чемпионата КР среди мужчин по баскетболу
Игрок сборной по волейболу: Приехала из Германии ради выступления за Кыргызстан
У кыргызстанцев 33 медали на международном турнире по таэквондо ITF
В Кыргызстане прошел турнир на кубок страны по гребле
На Иссык-Куле определили сильнейших таэквондистов
Популярные новости
Дастану Шаршееву организаторы турнира TNA принесли извинения Дастану Шаршееву организаторы турнира TNA принесли извинения
Игрок сборной по&nbsp;волейболу: Приехала из&nbsp;Германии ради выступления за&nbsp;Кыргызстан Игрок сборной по волейболу: Приехала из Германии ради выступления за Кыргызстан
Глава Агентства спортивных судей РФ&nbsp;вступился за&nbsp;бойца из&nbsp;Кыргызстана Глава Агентства спортивных судей РФ вступился за бойца из Кыргызстана
Кыргызстанец выиграл бой на&nbsp;международном турнире WFCA-36 по&nbsp;ММА в&nbsp;Грозном Кыргызстанец выиграл бой на международном турнире WFCA-36 по ММА в Грозном
Бизнес
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»