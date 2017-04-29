«Алай» вышел в лидеры чемпионата Кыргызстана по футболу

Ошский «Алай» вышел в лидеры Топ-лиги — чемпионата Кыргызстана по футболу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в клубе «Алай».

В городе Оше сегодня состоялся центральный поединок четвертого тура национального первенства. Шедший на третьем месте в турнирной таблице «Алай» принимал лидировавшую «Абдыш-Ату» (Кант). Действующий чемпион одержал уверенную победу — 3:0. По голу забили Муролим Ахмедов и Максат Алимов. Один мяч кантская команда отправила в свои ворота (автогол).

После этой игры на счету «Алая» стало 10 очков, он поднялся на первое место в таблице. «Абдыш-Ата» (9) опустилась на второе. Третьим идет столичный «Дордой» (8).