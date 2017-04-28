«Дордой» и «Алга» сыграли вничью в чемпионате Кыргызстана по футболу

Бишкекские «Дордой» и «Алга» сегодня сыграли вничью в Топ-лиге — чемпионате Кыргызстана по футболу. Об этом сообщила пресс-служба клуба «Дордой».

По ее данным, матчем этих команд стартовал четвертый тур национального первенства. На 12-й минуте Алишер Азизов вывел «Дордой» вперед. За 10 минут до финального свистка «Алга» усилиями Ильдара Амирова сравняла счет. Итог — 1:1.

Фото fc-dordoi.kg. Эпизод матча "Дордой" - "Алга" в чемпионате КР по футболу

«Дордой» (8 очков) по-прежнему идет на втором месте в турнирной таблице. «Алга» (4 очка) на четвертой строчке.

Четвертый тур продолжится 29 апреля: в Оше местный «Алай» примет кантскую «Абдыш-Ату».